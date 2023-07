Appalti | Mazzetti Fi | ' con nuovo codice semplificato rapporto con pubblico'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Quella del diritto d'impresa è una materia articolata ma fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e spero che vi si possa intervenire con migliorie utili, seguendo le indicazioni degli operatori e degli esperti, perché il governo di centrodestra ascolta sempre, ma nell'ottica di una liberalizzazione, come indica da sempre Forza Italia". Così Erica, parlamentare di Forza Italia, che domani interverrà all'evento "La governance della crisi d'impresa tra poteri pubblici e tutela giurisdizionale". "Il mio intervento - prosegue- si concentrerà suldegli, che è unper fare, entrato in vigore il 1° luglio. Abbiamoe normalizzato iltra le imprese e il ...

'Il mio intervento - prosegue- si concentrerà sul nuovo codice degli, che è un codice per fare, entrato in vigore il 1° luglio, abbiamo semplificato e normalizzato il rapporto tra ...Roberto Pella, la revoca dei contributi per edifici difformi dal titolo edilizio e la procedura dei lavori di ricostruzione pubblica secondo il nuovo codicedell'On. Erica': elenca ...Si tratta - conclude- di una proroga, ad hoc, degli incentivi con un quadro normativo chiaro, grazie anche al nuovo codice degli, che permetta di rendere sicuri, salubri ed ...

Ultimo'ora: Appalti: Mazzetti (Fi), 'con nuovo codice semplificato ... La Svolta

La deputata Mazzetti (FI): "Servono norme specifiche per rilanciare il settore. Oggi purtroppo è quasi impossibile riuscire ad accedere agli incentivi necessari".Il parere dell'on. Mazzetti: necessario presentare una legge organica per il settore edilizio che preveda un capitolo specifico per questi immobili ...