Antonella FiordelisiLo sfogo di Antonella Fiordelisi | l’ex gieffina fa una precisazione FOTO

(Di lunedì 17 luglio 2023), lodel: ecco cosa è emerso dal suo profilo Instagram. L’influencer tranquillizza i fan sui social…era già nota al grande pubblico in qualità di influencer.lo scorso settembre ha intrapreso una nuova avventura come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Laha abbandonato il reality show di Canale 5 ad un passo dal gran finale.è amatissima da intere generazioni e intanto si gode ogni singolo successo che la sua carriera le sta regalando. Lainfatti lo scorso maggio ha lanciato la sua prima linea di gioielli “The Queen ...

Antonella FiordelisiLo sfogo di Antonella Fiordelisi: l'ex gieffina fa ... 361 Magazine

Su Twitter, alcune fan di Edoardo Donnamaria hanno sostenuto che una ragazza vicina ad Antonella l'avrebbe convinta a rompere il fidanzamento ...Antonella Fiordelisi in crisi dopo l'addio a Edoardo. La madre: "Non riesce ad alzarsi dal letto" La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbe giunta al capolinea e in ...