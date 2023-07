Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro? “Sonia Bruganelli la starebbe corteggiando”

(Di lunedì 17 luglio 2023), fresca di rottura da Edoardo Donnamaria, potrebbe aver ricevuto una interessante proposta dache la vorrebbe nel cast diundiun? L’indiscrezione L’indiscrezione giunge sui social direttamente da Deianira anche se non ha specificato il ruolo. Banalmente, visto il posto vacante di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

in crisi dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, la mamma: 'Non riusciva ad alzarsi dal letto' Fedez scompare dai social (di nuovo): cosa sta succedendo 'Chiara Ferragni a ...sta vivendo un momento delicato dopo la fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria . Dopo la fine del Grande Fratello Vip , nonostante i tanti conflitti nati nella casa, la ...... dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me Edoardo e: "Non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto", il retroscena sulla rottura, parla papà Stefanohttps://t.co/ALbjVxjotG ...

Antonella Fiordelisi si sfoga: Non mandatemi video con Edoardo Donnamaria, mi destabilizzano Fanpage.it

Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro dopo il Grande Fratello Vip "Sonia Bruganelli la starebbe corteggiando", lo scoop.Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, che sarebbe corteggiatissima da Sonia Bruganelli, produttrice della trasmissione nonché ex opinionista del reality show di Alfonso Signorini.