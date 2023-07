Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 17 luglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Zuleyhs e Yilmaz decidono di fuggire in Germania dove alcuni amici aiuteranno a rifarsi una vita. Nel frattempo, Mujgan vuole chiedere il divorzio, ma teme di perdere il figlio. Hilal Alt?nbilek: chi è Zuleyha diHilal ...

Settimana corta per Terra Amara, che sabato 22 luglio non andrà in onda ... Scopriamo cosa accadrà questa settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate. Lunedì 17 luglio Zuleyha e ...