Annunci online | le regole dettate dalla Direttiva Omnibus

(Di lunedì 17 luglio 2023) Senza dubbio lacostituisce una delle novità più importanti del 2023 per quanti vendono i propri prodotti attraverso un eCommerce o un negozio fisico. Le novità introdotte dalle nuove disposizioni europee sono entrate in vigore dallo scorso 2 aprile 2023, ma le novità più importanti, che riguardano le recensioni e gli, sono partite dal 1° luglio 2023. Laha un impatto diretto su tutti glipubblicatiche contengono delle riduzioni di prezzo. Il legislatore europeo, con la nuova disciplina, ha voluto introdurre alcune norme per tutelare i consumatori: il prezzo scontato su un determinato prodotto deve essere realmente diminuito rispetto a quello che era stato applicato in precedenza. Che ...