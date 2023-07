Angelina Mango esulta sui social per il Disco di Platino

MILANO -ha conquistato il primo disco di platino della sua carriera con la hit dell'estate "Ci pensiamo domani", brano estratto da "Voglia di vivere", il nuovo album della cantautrice, ...si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con "VOGLIA DI VIVERE TOUR", per portare tutta la musica del suo album " Voglia di vivere " in giro per l'...Le prime ospiti confermate sono Paola & Chiara , sul palco nella serata di apertura, cui seguiranno Mara Sattei , Ariete ,, The Kolors , gIANMARIA , Boomdabash e, dalla serie Mare ...

