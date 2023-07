Andrea Delogu | dal bikini hot di Spongebob all' outfit con maxi spacco e dettaglio sul seno del Tim Summer Festival | «Estate bollente»

Su Rai 2: Tim Summer Hits 2023 , la quarta puntata della kermesse musicale dell'estate italiana condotta dae Nek ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Rai 3: Le ...Sarà Piazza Fellini a Rimini a fare da cornice al nuovo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai 2, in onda in prima serata domenica 16 luglio e condotto dae Nek. ...Cantanti TIM Summer Hits 16 luglio, chi salirà sul palco Domenica 16 luglio in onda la quarta puntata condotta dae Nek . Lo show musicale sarà visibile in contemporanea anche su Rai ...

Andrea Delogu al Tim Summer Hits: l'abito dal maxi spacco ha la spirale di cristalli sul seno Stile e Trend Fanpage

Sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il nuovo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai 2, in onda in prima serata domenica 16 luglio e condotto da Andrea Delogu e Nek. Ancora una… ...La quarta puntata della kermesse musicale di Rai 2 ci porta a Rimini e, grazie ad Andrea Delogu, sa pure di piadina. Il figlio di D’Alessio si scusa per il disturbo, Blanco è perso senza auricolari. R ...