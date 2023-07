Andrea Bocelli lancia un appello di pace nel suo concerto a Lourdes

(Di lunedì 17 luglio 2023) in occasione dell’anniversario dell’apparizione della Madonna “Vorrei che quest’ultimo brano, che è un bellissimo passaggio tratto da “La Petite messe solennelle” di Rossini, fosse più che mai un brano di preghiera per il nostro Papa Francesco, per tutti coloro che soffrono, e per lanel mondo, perché il mondo ne ha veramente bisogno. Da qui, ancor più che da altri luoghi deputati ad essa, credo si possa sperare di ritrovarla“. Con una preghiera che si è fatta umanissima ieridahato unper lanel mondo, e un pensiero a Papa Francesco, prima di chiudere un toccantegratuito davanti ad oltre oltre 20mila persone, nato in occasione dell’anniversario della 18ª ed ultima apparizione della Vergine ...

... da segnalare Italian Dream, in onda in autunno su Amazon, Dream of Italy, del canale americano PBS, dedicato alla città e al maestro Giacomo Puccini, conche racconta il suo amore per ...In ambito operistico ha accompagnato artisti di caratura internazionale quali, Anna Netrebko, Alessandro Corbelli, Alfonso Antoniozzi e Chiara Isotton. Infine, nell'ambito della musica ...Foundation per la prima volta al Giffoni Film Festival ABF, insieme a MUS. E e con il patrocinio della Custodia di Terra Santa, sarà presente al Festival con proiezioni, workshop e ...

Andrea Bocelli Foundation per la prima volta al Giffoni Film Festival ABF, insieme a MUS.E e con il patrocinio della Custodia di Terra Santa, sarà presente al Festival con proiezioni, workshop e labor ...Dal 20 al 29 luglio ABF sarà presente con un proprio stand presso il Giffoni Village, accanto a importanti realtà italiane ed internazionali ...