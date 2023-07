Ancona | il maresciallo dell’Arma Sabatino di Paolo morto a 53 anni per malore improvviso in fila alla cassa del supermercato

(Di lunedì 17 luglio 2023) Era inalle casse del, quando improvvisamente si è accasciato finendo per terra.Di, 53dei Carabinieri, di origini abruzzesi ma in servizio e residente ad, èa causa di undavanti agli occhi di quanti in q

Ortona. Malore fatale mentre fa la spesa al supermercato, addio a Sabatino Di Paolo. Il dramma si è consumato in pochi minuti in un supermercato di, il 53enne eradei carabinieri ed era originario di Ortona. L'uomo, stava facendo la spesa in un minimarket poco prima dell'orario di chiusura, avrebbe avuto un infarto che non gli ...ORTONA - Un malore fatale lo ha ucciso a soli 53 anni mentre stava facendo la spesa in un minimarket di via Rodi ad. A perdere la vita Sabatino Di Paolo ,dei carabinieri originario di Ortona ( Chieti ). Secondo il medico si sarebbe trattato di un infarto. Il dramma si è consumato ieri sera, ...Il dramma si è consumato in pochi minuti in un supermercato di: un malore fatale ha ucciso a soli 53 anni Sabatino Di Paolo,dei carabinieri originario di Ortona. Secondo quanto scrive AnconaToday l'uomo, mentre stava facendo la spesa in un ...

