Anche per la legge Emanuela è donna | senza bisogno di intervento chirurgico | “Lo so da sempre”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 17 luglio 2023), unatransgender di 53 anni e originaria di Erice (di cui non conosciamo il cognome), grazie alla decisione presa dal Tribunale di Trapani, lo scorso 6 luglio ha cambiato nome e identità di genere all’anagrafericorrere all’per la riassegnazione del sesso o alla terapia ormonale. Si tratta del primo caso in Italia, reso possibile grazie a una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che aveva permesso a un’altratrans di cambiare sesso prima di effettuare l’operazione, già programmata per il futuro. Nel corso di un’intervista a La Repubblica,ha raccontato di sentirsi parte di un “universo femminile” da quando aveva cinque anni, spiegando che: “Quando si è transgender il bambino o la ...