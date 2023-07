Amici 21 | Christian Stefanelli paparazzato con la sua nuova fiamma? Foto

Leggi su isaechia

(Di lunedì 17 luglio 2023)e Mattia Zenzola non sarebbero più single. I due grandissimi, che si sono conosciuti durante la ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi (prima che Mattia fosse costretto a ritirarsi per via di un brutto infortunio) sono stati avvistati insieme alle loro presunte fiamme. Stando a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano,sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza bionda. Nel frattempo il vincitore della ventiduesima edizione diè sempre più vicino a Benedetta Vari. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme e non solo per lavoro. La Vari è stata qualche giorno a Bari, la città natale del ballerino. Successivamente Mattia è stato a Colleferro, paese d’origine di Benedetta. Insieme hanno passato una divertente giornata anche al ...