Amichevoli estive 2023 | gli impegni delle squadre di Serie A

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il precampionato20diA: ritiri, date, partite e risultati.Le 20diA finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 18-20 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione incon avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test ...

Con ormai tutte le 20 squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024, iniziano anche i primi test. Nessuna partita nella mattinata di oggi, domenica 16 luglio, ma pomeriggio intenso con Bologna, Atalanta e Verona che scenderanno in campo alle 17 rispettivamente contro Rio Pusteria, ...Che, però, svolgerà a Cobham in solitudine - o con gli altri esuberi - visto che i Blues voleranno per giocare lenegli Usa e l'attaccante non è convocato. I londinesi sono comunque ...Cinque squadre di Serie A in campo in questo sabato: la Roma cala il poker contro la Borealee e in gol va ancge Aouar, il Frosinone ne fa 7 al Mondragone, doppia cifra di gol per Monza e Genoa. Il ...

I risultati delle amichevoli estive di oggi Sky Sport

Atalanta Amichevoli estive 2023: i nerazzurri si preparano a un pre campionato ricco di emozioni, anche al cospetto di avversarie importanti.ASCOLI PICENO – L’Atletico Ascoli, che si radunerà giovedì 20 luglio a Venarotta, ha ufficializzato il programma delle prime 3 amichevoli estive. E sono tutte sfide di lusso, contro formazioni profess ...