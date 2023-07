AmCham Italy | white paper su ‘Diversity and Inclusion’ con le best practice aziendali

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il Comitato D&I di– associazione senza scopo di lucro affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense – presenterà il 18 luglio alle ore 9:30 a Palazzo Moriggia a Milano ilsu “Il valore della Diversity & Inclusion per le aziende”, che raccogliee iniziative per creare ambienti lavorativi più inclusivi e contribuire alla competitività del nostro sistema Paese. Secondo il, la Diversity, Equity & Inclusion è sempre più riconosciuta nel mondo corporate come elemento di successo: un ambiente aziendale che accoglie la pluralità assolve a un obbligo etico e acquisisce al contempo un vantaggio competitivo e strategico di lungo termine, poiché una leadership ...

In occasione dell'evento tenutosi il 3 maggio presso la Fondazione Stelline a Milano, promosso da, si è infatti avviato un confronto tra istituzioni, aziende e esperti per individuare le ...Gelati PEPINO 1884 entra a fare parte, in qualità di Corporate Member, dell' American Chamber of Commerce in) , la Camera di Commercio Americana in Italia, organizzazione privata senza scopo di lucro, affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D. C., la Confindustria statunitense, di cui ...... alla presenza della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts - Pounds, di Massimo Petrone, referente regionale e Presidente del Comitato Sud dell', di Matteo Pretelli, ...

Gelati PEPINO 1884 diventa Member dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) TorinOggi.it

La nuova sfida delle grandi metropoli è ripensare il proprio sviluppo urbano per garantire una migliore qualità della vita. Durante l’evento promosso da AmCham Italy a Milano, esperti hanno cercato di ...