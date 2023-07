... di cui parte essenziale è la copertura capillare di imprese private come quella di, che ... " 'La nostra parte per l'' è il motto che abbiamo coniato e applichiamo da 40 anni: oggi, ...... di cui parte essenziale è la copertura capillare di imprese private come quella di, che ... "La nostra parte per l'' è il motto che abbiamo coniato e applichiamo da 40 anni. La nostra ...... Caterina Binetti, la Referente dell'Ufficio Scolastico Regionale, Puglia, Mariapiae i ... Sarà, inoltre, individuato unper lo svolgimento del percorso formativo all'interno di una ...

Ambiente, Veronico: "Investiamo nel recupero e riciclo oli usati" Adnkronos

Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Nel processo di lavorazione dell’olio minerale usato “stiamo investendo. Oltre all’ampliamento dei nostri depositi in stoccaggio, dove abbiamo raddoppiato i numeri, abbia ...La società è stata celebrata per il suo impianto di recupero degli olii esausti, messo a punto secondo le moderne teorie della green economy ...