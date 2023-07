Lanelle terre indigene dell'brasiliana con la presenza di popolazioni isolate è aumentata del 28% nel primo quadrimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022: è ...... per esempio in Kenya, Mozambico,E cos'hanno di male Oriana Il principio è corretto, ... Per esempio, alcuni avrebbero dovuto impedire la, ma si riferivano ad aree forestali ......un viaggio in, la foresta che custodisce oltre 600 specie di piante e preserva oltre 400 tribù indiane, dove oltre un quinto di essa è andato perso a causa del fenomeno della

Amazzonia:deforestazione in terre indigene aumentata del 28% Agenzia ANSA

La deforestazione nelle terre indigene dell'Amazzonia brasiliana con la presenza di popolazioni isolate è aumentata del 28% nel primo quadrimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022: è qu ...Oltre alle trattative con il Mercosur, l'Unione europea vorrebbe stringere un patto sul litio con l'America latina.