Alluvioni nel New England | le immagini del salvataggio estremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Prosegue l'ondata di maltempo nel New, la regione nord-orientale degli Stati Uniti, colpita da piogge torrenziali eche hanno causato almeno cinque vittime in Pennsylvania, oltre a interruzioni di correnti e voli cancellati in tutta la regione. Questo video della stazione televisiva WMUR di Manchester, nel New Hampshire, mostra le squadre di soccorso che attraversano acque profonde per raggiungere un'auto bloccata e portare in salvo una persona. Non ci sono al momento notizie sulle condizioni della persona. Oltre 350 voli sono stati cancellati solo al Newark Liberty International Airport nel New Jersey, mentre più di 280 voli sono stati cancellati al Kennedy International Airport di New York. Centinaia di voli sono stati ritardati. Il National Weather Service ha emesso avvisi di inondazioni improvvise e tornado per aree del ...