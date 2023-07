«Alla Juventus comanda ancora Allegri | l’uomo delle due stagioni fallimentari» Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 luglio 2023) Per lasi è acceso il mercato, più per le notizie e gli obiettivi che per affari concreti.Continassa hanno bisogno di vendere prima di acquistare. Al momento le energie sono tutte su Vlahovic per poi andare su Lukaku. Giuntoli sta provando a vendere il serbo al Psg anche se alcuni tifosi parigini non sono entusiasti dell’idea. Ma tutto inizia con alcuni richieste dell’allenatore juventino, Massimiliano. Lukaku al posto di un più giovane Vlahovic, un attaccante che i gol ha dimostrato di saperli segnare. Un’operazione insolita per chi, a Napoli, ha portato gente come Kim e Kvara, calciatori sconosciuti prima di arrivarecorte di Spalletti. Eppure c’è solo una spiegazione, come scrive Agresti sulla. C’è lo zampino di, c’è stato negli ultimi ...