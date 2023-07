Alla deriva per due mesi nell' oceano Pacifico | salvati un marinaio e il suo cane 

Leggi su agi

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - Unaustraliano di 51 anni e il suo cane sono statidopo duepassati, sopravvissuti bevendo acqua piovana e mangiando pesce crudo. Tim Shaddock e il suo cane Bella sono partiti in aprile con un catamarano dcittà messicana di La Paz, programmando di navigare per circa 6 mila chilometri prima di gettare l'ancoraa Polinesia francese. Ma si sono presto ritrovati 'ostaggi' deldopo che il mare grosso ha danneggiato l'imbarcazione e messo fuori uso i dispositivi elettronici. Quando il diportista, ormai stremato, è stato salvato, gli era rimasta "solo l'attrezzatura da pesca", come ha raccontato ai suoi soccorritori: barba ...