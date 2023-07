Alessio d' Amato lascia il PD | ex candidato in Regione Lazio va ad Azione | Calenda | Dem subalterni a M5S | altri arriveranno

ROMA " L'ex assessore alla Sanità della Regione LazioD', candidato per il centrosinistra alla guida della Regione, aderisce ad Azione. Lo ha presentato alla stampa Carlo Calenda nella sala Nassirya del Senato, accompagnato dal capogruppo di ..."Siamo felici di dare il benvenuto in Azione adD'. Abbiamo una grandissima stima in lui. È l'autore della migliore campagna vaccinale Covid fatta in Italia. Lo abbiamo sostenuto come candidato alla Regione, entrerà in Segretaria ...L'ex Assessore alla Sanità della Regione Lazio,D', è ufficialmente entrato a a fa parte di Azione. Lo ha annunciato il Segretario del partito, Carlo Calenda, in conferenza stampa al ...

Regione Lazio: Alessio D'amato passa con Calenda: i rumors sull ... Affaritaliani.it

Rottura tra Alessio D'Amato e il Partito democratico: l'ex candidato dem alla guida della Regione Lazio abbandona Schelin e passa con Calenda.Il Terzo polo vive una fase estremamente fluida. Il fermento è palpabile all’interno dei due partiti che avrebbero ...