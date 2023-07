Alessio D' Amato lascia il Pd ed entra in Azione | ' Dal Nazareno nessuna chiamata'

(Di lunedì 17 luglio 2023) L'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio, candidato per il centrosinistra alla guida della Regione, ufficializza il suo passaggio in. "Siamo molto felici di dare il benvenuto inad ...

"Siamo molto felici di dare il benvenuto in Azione adD', è una persona in cui abbiamo non da oggi una grandissima stima, rappresenta la buona amministrazione di centrosinistra ed è l'...'Siamo felici di dare il benvenuto in Azione adD'", ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda , durante la conferenza stampa a Palazzo Madama organizzata per annunciare nuovi ingressi nel partito. Accanto a Calenda, oltre a D'...D'entra in Azione. Lo annuncia il segretario di Azione Carlo Calenda, oggi in una conferenza stampa presso la sala Nassirya di Palazzo Madama. Calenda ha sottolineato la "stima" per D'...

Regione Lazio: Alessio D'amato passa con Calenda: i rumors sull ... Affaritaliani.it

"Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ad Alessio D’Amato, persona di cui noi abbiamo, non da oggi, una grandissima stima" e che "rappresenta la cultura della buona amministrazione di ...Dopo la trombatura alle Regionali di febbraio, l'ex assessore alla Sanità sbatte la porta in faccia al Pd e passa con Calenda ...