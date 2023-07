Alessia Marcuzzi sui social mostra i lividi dopo la caduta sulle rocce

Allo stesso tempo, quest'ultimo si è mostrato in televisione senza la fede al dito, proprio mentre presentava un programma in compagnia di(di cui si era vociferato un flirt, poi ...... 'Se non sei fisicata, accettati' GUARDA LE FOTO Fotogallery -, che botta! Mostra i lividi dopo la caduta sulle rocce COSTA SMERALDA Fotogallery - Elisabetta Canalis e Melissa Satta ......base sempre alle voci circolate online in questi ultimi giorni pare che la Rai sarebbe decisamente propensa ad affidare il programma cult della domenica pomeriggio dell'ammiraglia ad...

Escoriazioni (non gravi) al viso: ecco l’esito dell’incidente di Alessia Marcuzzi, caduta sulle rocce dell’isola di Formentera ...Alessia Marcuzzi ha avuto un brutto incidente mentre era in vacanza a Formentera. Ecco le ferite riportate e come sta!