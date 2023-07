Alemanno | con Turchia 80 milioni musulmani in Ue e ci mettiamo ridere

... ma un paese da 80 milioni di musulmani retto da un autocrate che sta spingendo la Turchia a essere ancora più fondamentalista di prima è una cosa che non va fatta": a dirlo è Gianni, ex ...A quel punto Luca Telese lo ferma: 'Così sembra Auschwitz',Bottura che allora spiega che si ... afferma allora Giannii, l'ex sindaco di Roma anche lui ospite della trasmissione.... e il tema è delicato e annoso: era il 2010 quando il sindacoaveva dovuto affrontare la ...abnegazione e grande sacrificio, stanno provando a sopperire alle carenze del trasporto ...

Alemanno: con Turchia 80 milioni musulmani in Ue e ci mettiamo ... Il Sole 24 ORE

Roma, 17 lug. (askanews) - "Quando noi vediamo che per fare dire sì a Erdogan sull'ingresso della Svezia nella Nato gli si fa sperare di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...