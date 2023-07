Alcaraz primo qualificato per le Nitto ATP Finals | l' annuncio

Carlosè diventato ilgiocatore a qualificarsi per le Nitto ATP Finals grazie al successo su Novak Djokovic nella memorabile finale di Wimbledon che gli ha permesso di festeggiare il secondo ...L'impressione, però, è che tutti i Galles abbiamo supportato lo spagnolo. Si sa che a ... Ilgiorno, seduta accanto all'amico Federer, ha optato per una giacca doppio petto bianca e verde ...Le aure di Federer, Nadal e Djokovic sono state così travolgenti che, in modo piuttosto ridicolo,non è solo iluomo nato in questo secolo a vincere Wimbledon, ma ilnato dal 1987.

Finale Wimbledon, Alcaraz: "Vincere qui è un sogno diventato realtà" Sky Sport

Carlos Alcaraz è diventato il primo giocatore a qualificarsi per le Nitto ATP Finals grazie al successo su Novak Djokovic nella memorabile finale ...Ecco Alcaraz che si rotola felice sulla superficie che sembrava la più lontana dal suo tennis. Quasi sconosciuta fino al mese scorso. Aveva giocato due volte Wimbledon, battuto la prima da Medvedev in ...