Alberto Matano al posto di Marco Liorni al sabato | cambio a sorpresa su Rai1

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, sono stati diffusi i listini con tutte le date e gli orari di partenza di tutti i programmi che andranno in onda a partire dal prossimo autunno (QUI per approfondire). Come è noto, da lunedì 11 settembre 2023 prenderà il via la nuova edizione de La Vita in Diretta. L'appuntamento è per le 17:05 sucon. Il conduttore sarà al timone per la quinta stagione consecutiva e i punti cardine rimarranno gli stessi: attualità, cronaca e approfondimento giornalistico. Non solo un flusso informativo, ma anche pagine di servizio e l'ambizione di illuminare le realtà e le storie poco attenzione. Un racconto corale, una narrazione in diretta grazie al racconto degli inviati, "la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo reale", che andrà in onda eccezionalmente anche al ...