Alberto Bollini nuovo allenatore dell’Italia Under 21? Il trionfo con la U19 spalanca la strada | battuto Nunziata in volata?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con il successo dell’edizione 2023, l’Italia ha alzato al cielo (di Malta in questo caso) il suo sesto titolo a livello di Campionati Europei19 di calcio. Un risultato storico per i nostri colori, che non si realizzava dall’ormai lontano 2003, dando poi il via ad un vero e proprio filo diretto con il Portogallo. In quella occasione, infatti, il 2-0 firmato da Della Rocca e Pazzini piegò i lusitani che, invece, ebbero la meglio nel 2018 vincendo il titolo 4-3 ai calci di rigore. L’Italia, quindi, si è rifatta nella serata di ieri, conquistando la finale in terra maltese con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Kayode. Una vittoria di estrema importanza per gli Azzurrini e per il movimento calcistico italiano nel suo complesso. Ma, chi è l’artefice di questo percorso straordinario? Il commissario tecnico della nostra formazione è...

