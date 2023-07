Prende ilil progetto di sostegno alla spesa e al fabbisogno alimentare dei nuclei familiari composti da ... E tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro dellacard '...Non era sua intenzione decidere unada seguire sull'onda lunga delle polemiche. Stupiti tutti coloro che si attendevano suiun "muro protettivo" da parte delle istituzioni. Ma cosa ha ...... che in un messaggio sulla sua paginascrive: 'La montagna è terreno d'avventura per ... direttore del Soccorso alpino valdostano - proprio come in questo caso, in unamolto impegnativa. ...

Al via social card, dal 18 luglio ritirabile agli uffici postali Euronews Italiano

Prende il via il progetto di sostegno alla spesa e al fabbisogno alimentare ... E tra il primo agosto e il 31 dicembre saranno spendibili i 382,50 euro della social card 'Dedicata a te' per l'acquisto ...Lo sfogo del commerciante che da tempo attende una riposta dal comune in merito all'installazione dei paletti protettivi ...