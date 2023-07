Al cinema in settimana | da “Il Signore degli Anelli” a “Mi raccomando”

(Di lunedì 17 luglio 2023) È ricca di film la programmazione dei. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Il– Le due torri”, “La maledizione della Queen Mary”, “Mission: Impossible dead reckoning – Parte 1”, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, “Rido perché ti amo”, “Mi”, “Come pecore in mezzo ai lupi”, “Le mie ragazze di carta”, “La stanza delle meraviglie” e “Insidious – La porta rossa”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 17 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” (ore 20:30); “La stanza delle meraviglie” (ore 21:15); “Le mie ragazze di carta” (ore 21:15); “Rapito” (ore 17:30). ARENA SANTA LUCIA a Bergamo “The Whale” – ...

