Ainett Stephens a 41 anni è vecchia ma Pino Insegno a 63 anni no | si chiama doppio standard Gatta nera a parte

(Di lunedì 17 luglio 2023) Torna Il Mercante in fiera su Rai 2 e questo già la dice lunga sul contesto televisivo italiano e sul suo rinnovamento; insieme al programma torna il suo storico conduttoree – ahinoi – potrebbe tornare anche lache però non potrà più essere, giudicata ”troppo” per quel...

Gossip, cosa fa oggi la Gatta Nera del Mercante in Fiera: fig[...] Sono passati 15 anni dal Mercante in Fiera ednon è più sulla cresta dell' [...] All'epoca, ...... Il presentatore, il quale è finito al centro delle polemiche per una sua presunta uscita su, ha inoltre rivelato di aver comunque capito come deve fare per restare a galla in questo ...Non solo, negli ultimi giorni ad attirare l'attenzione è stato anche lo scontro con la showgirl, la 'gatta nera' de Il Mercante in Fiera, la quale, però, non tornerà nella nuova ...

Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens per l'age-shaming Sky Tg24

Non solo, negli ultimi giorni ad attirare l’attenzione è stato anche lo scontro con la showgirl Ainett Stephens, la “gatta nera” de Il Mercante in Fiera, la quale, però, non tornerà nella nuova ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...