Agenzia entrate | Ruffini | 11mila nuove risorse entro 2024

... entro la fine del 2024, su circa 11mila nuove risorse", lo ha detto il direttore dell'delle, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo all'iniziativa "Facciamo semplice l'Italia". "Di ...Il vicepremier leghista: "Gli italiani sono ostaggio da troppi anni dell'delle". Il capogruppo dem al Senato, Boccia: "La considera un nemico". Conte: "È favoreggiamento". Far pace con il fisco. Un beneficio per chi ha pendenze di entità contenuta, non per ...Lo ha detto il direttore dell'delle, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo all'iniziativa "Facciamo semplice l'Italia". Pagare le tasse, ha proseguito, "è un fatto di giustizia nei ...

Evasione, Agenzia delle Entrate: nel 2022 recuperati oltre 20 miliardi di euro TGCOM

Il direttore dell`Agenzia delle entrate: il contrasto all’evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. L`Agenzia è una amministrazione dello ...Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate "ha recuperato nel complesso la cifra record di oltre 20 miliardi di euro di evasione fiscale, raggiungendo il più importante risultato di sempre". Lo ha dichiarato il ...