Agatha Christie | 100 persone bloccate nella casa della scrittrice | cosa è successo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Centosono rimasteall’internodioggi divenuta un museo visitato in ogni stagione dell’anno. L’abitazionesi trova in Inghilterra, a Greenway, e l’incidente è stato causato da un albero caduto durante un temporale. L’allarme è stato lanciato da una delle turiste intrappolate all’interno dell’abitazione – museo, che ha chiamato i media locali. Il sito storico è gestito dal National Trust britannico che immediatamente sul suo sito web ha pubblicato un messaggio spiegando che un grande albero era caduto sulla strada a senso unico che portava al paese. Le 100all’internohanno dovuto aspettare la ...

LA CASA DI Estratto da www.tgcom24.mediaset.it Una disavventura che non dimenticheranno facilmente quella vissuta da oltre cento turisti in visita alla casa di a Greenway, in ...

Chi non vorrebbe rimanere intrappolato nella casa della più grande scrittrice di gialli Desiderio o meno, è quanto accaduto ad un centinaio di turisti, e grandi ammiratori dei ...