Ag Pape Diop | “Siamo in trattativa con il Napoli Sarebbe davvero felice di giocare lì”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il centrocampistapotrebbe approdare alcome sostituto di Lobotka: ne ha parlato proprio il suo agente, Gerald Sagoe. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, Gerald Sagoe, agente di, ha rivelato dettagli interessanti sull’interesse delnei confronti del suo assistito. Secondo l’agente,potrebbe essere il profilo adatto per sostituire Lobotka e ricoprire quel ruolo nel centrocampo del. Sagoe ha anche specificato che il mercato sembra procedere lentamente e che ci sono diverse squadre interessate al giovane centrocampista. Sarà importante capire se ilsi impegnerà seriamente per acquisirlo. Nonostante ciò, Sagoe è ottimista sul fatto che...

Notizie Napoli calcio . A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Gerald Sagoe , agente di- Napoli, intervista agente CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNotizie Napoli calcio . L'agente di, Gerald Sagoe , ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW per parlare del suo assistito e non solo.- Napoli, intervista agente CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Notizie Napoli calcio . A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Gerald Sagoe , agente di- Napoli, intervista agente CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Ag. Pape Diop annuncia: "Trattativa in corso col Napoli! Lui sarebbe felice di venire..." Tutto Napoli

Il centrocampista Pape Diop potrebbe approdare al Napoli come sostituto di Lobotka: ne ha parlato proprio il suo agente, Gerald Sagoe.Il procuratore del giovane centrocampista ammette i contatti con i partenopei per portare il suo assistito in Campania.