Aeroporto di Catania in fiamme | voli sospesi fino a mercoledì

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un terribile incendio è divampato, ieri sera, nell’Fontanarossa di. I vigili del fuoco del capoluogo etneo, dopo la prima chiamata di soccorso delle 23,29, sono intervenuti nell’immediato, circoscrivendo l’edificio, per poi spegnere le. Il rogo è stato alimentato per molte ore dalla tarda serata di ieri sera e si è sviluppato nei pressi dei L'articolo proviene da Il Difforme.

Fiamme e fumo nella parte inferiore dello scalo, passeggeri in fuga. Lo scalo è ancora invaso dal fumo, squadre al lavoroLa centrale operativa dei vigili del fuoco ha comunicato che l'incendio sviluppatosi in nottata all'internazionale Vincenzo Bellini di"è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del comando etneo".Non ci sono morti né feriti gravi, ma sono stati sospesi i voli in partenza e in arrivo fino alle 14 del 19 ...

Incendio nell’aeroporto di Catania, spente le fiamme,voli sospesi fino al 19 luglio Corriere della Sera

Intanto la decisione è ufficiale. Ore di panico per i passeggeri che si trovavano all’aeroporto di Catania. Come riportato da La Repubblica, nella notte tra il 16 e il 17 luglio nella parte inferiore ...CATANIA (ITALPRESS) – Momenti di paura per un incendio che, nella tarda serata di ieri, si è sviluppato nell’aeroporto di Catania, ...