Aeroporto Catania | Ita | al lavoro per minimizzare disagi passeggeri

Nella notte i Vigili del fuoco sono stati al lavoro aper spegnere un incendio divampato all'internazionale Vincenzo Bellini La Sac , società di gestione dell'di- Fontanarossa , comunica che a causa dell'incendio scoppiato ieri sera nello scalo le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Sono quasi 120 mila i ..."Ita Airways è al lavoro insieme all'die agli altri aeroporti siciliani per minimizzare i disagi per i passeggeri, in seguito all'incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa". Lo comunica in una nota la compagnia ...Disagi e voli cancellati Sono sette gli aeromobili fermi nell'dichiuso dopo l'incendio di ieri sera che ha interessato l'aerostazione, le cui operazioni di volo resteranno sospese ...

Incendio all'aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio AGI - Agenzia Italia

L’incendio divampato ieri sera all’aeroporto di Catania non ha causato né morti né feriti ma certamente tanti disagi ai viaggiatori in partenza o in arrivo allo scalo. Stabilita la chiusura fino a mer ...Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, l’aeroporto di Catania è stato invaso dalle fiamme. Per fortuna, non risulta alcun ferito.