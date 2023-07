Addio Jane Birkin | il ricordo di una icona dell’arte e della sensualità

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 17 luglio 2023) Life&People.it Un mito, una leggenda, un’. Il suosarà sempre scolpito nella memoria: ieri pomeriggio, domenica 16 luglio se n’è andata per sempre all’età di 76 anni, uno dei personaggi più influenticultura mondiale in grado si spaziare dalla musica al cinema, dalle copertine alla moda, tanto da far diventare una borsa un must have a livello mondiale. Chi era? Ripercorriamo la sfavillante vita di una delle dive più importanti di sempre. Il Senza veli in bikini nel film di Antonioni: l’inizio di tutto Nata proprio al centro di Londra, precisamente a nord di Oxford Street,respira l’arte fin dai primi vagiti. La madre è la cantate Judy Campbell, nota per le sue apparizioni nei musical di Noel Coward, mentre il padre David ...