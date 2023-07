Addio al nubilato a Mykonos per Francesca Ferragni… e Chiara sceglie il nude look

(Di lunedì 17 luglio 2023) Feste scatenate fino all’alba, bagni in piscina, tintarelle in spiaggia, cene nei ristoranti più esclusivi: quello diFerragni aè stato unal celibato di lusso, a partire dall’hotel. Al Myconian Avaton Resort una stanza doppia costa 4mila euro a notte… per loro, ovviamente, è tutto #sponsored. L’influencer si sposerà il 9 settembre al Castello di Rivalta con lo storico fidanzato, Riccardo Nicoletti, da cui un anno fa ha avuto il piccolo Edoardo. Sull’isola grecaè stata circondata dall’affetto degli amici più stretti e delle sorelle,Ferragni e Valentina Ferragni, in un lungo weekend all’insegna dell’amore e del divertimento. La valigia per il bachelorette al mare non è stata lasciata al caso:e Valentina ...

Di recente, ha attirato l'attenzione per il suo soggiorno in un resort di lusso a Mykonos , dove si è recata in occasione dei festeggiamenti per l'aldi sua sorella Francesca . Chiara ...Chiara Ferragni e l'ala Mykonos A settembre Francesca Ferragni sposerà il compagno Riccardo Nicoletti. Chiara e Valentina saranno le sue damigelle. E nell'attesa festa a Mykonos di Giovanni Ferrari C ...Il video su TikTok scatena le critiche: sei senza rispetto Chiara Ferragni, l'aldella sorella nel resort di lusso. Ecco quanto costa una camera Carta da parati del bagno strappata L' ...

L'Addio al nubilato di Francesca Ferragni, le tre sorelle volano a Mykonos TGCOM

C hiara Ferragni è volata a Mykonos per festeggiare l’addio al nubilato di sua sorella Francesca. L’imprenditrice digitale l’ha festeggiata insieme all’altra sorella Valentina e ad alcuni amici comuni ...Mentre Jovanotti annunciava via social di aver avuto un terribile incidente in bici, la showgirl Belen Rodriguez è stata avvistata con un uomo misterioso e i gossip sulla sua presunta crisi con ...