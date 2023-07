Addio al nubilato a Mykonos per Francesca Ferragni… e Chiara sceglie il nude look

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Feste scatenate fino all’alba, bagni in piscina, tintarelle in spiaggia, cene nei ristoranti più esclusivi: quello diFerragni aè stato unal celibato di lusso, a partire dall’hotel. Al Myconian Avaton Resort una stanza doppia costa 4mila euro a notte… per loro, ovviamente, è tutto #sponsored. L’influencer si sposerà il 9 settembre al Castello di Rivalta con lo storico fidanzato, Riccardo Nicoletti, da cui un anno fa ha avuto il piccolo Edoardo. Sull’isola grecaè stata circondata dall’affetto degli amici più stretti e delle sorelle,Ferragni e Valentina Ferragni, in un lungo weekend all’insegna dell’amore e del divertimento. La valigia per il bachelorette al mare non è stata lasciata al caso:e Valentina ...