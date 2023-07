Addio a Jane Birkin | attrice | fashion icon | cantante e musa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023) Cestino di vimini, jeans a zampa, magliette bianche e frangetta scompigliata di giorno e mini gonna e vestiti alla Paco Rabanne di notte, fino a quando diventa negli anni ’80 la ragazza hippie per eccellenza e passa ai maxi vestiti con gilet.non era solo unae un’rinomata ma era anche un’eternaa dello stile che combina i look tipici della sua Inghilterra con la moda francese, ormai sua nuova patria. Vita e carriera:nata a Londra figlia dell’Judy Campbell e di un comandante di marina è stata ritrovata morta all’età di 76 anni nel suo appartamento a Parigi, non ancora noto il motivo. Debuttò nel mondo dello spettacolo a 17 anni e lavorando nel musical “Passion Flower Hotel”, conobbe, John Barry, ...