Ad Bayern | 'Non possiamo ancora annunciare Kim Walker e Kane'

... da giorni si parla di un interesse del Psg (che comunque guarda con attenzione anche a Harry Kane in uscita dal Tottenham , sfida di mercato alMonaco), anche se un'offerta ufficialeè ...... con l'Inter che ha individuato in Sommer delMonaco il suo sostituto. FOTOGALLERY %s Foto ... Romelu diventerebbe il 32° giocatore a passare dall'Inter ai bianconeri (e viceversa):si ......quasi trentenne ha il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce c'è anche ilMonaco ...sarà diverso per me.' In ogni caso l'allenatore del Tottenhamesclude una partenza: 'Manca ...

Bayern Monaco, ok per Kim ma la firma non c'è ilmattino.it

Il Manchester City di Guardiola subisce il duplice assalto sul calciomercato: l'Arabia su Riyad mahrez, Kyle Walker verso il Bayern Monaco ...Un mercato bollente quello che sta condizionando l'Inter in queste estate. Non solo per il caldo e le alte temperature in cui si stanno svolgendo queste ...