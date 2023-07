Acqua | da utilities 10 mld investimenti contro i cambiamenti climatici

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dalle10 miliardi per contrastare gli effetti dei. E' quanto i gestori del servizio idrico investiranno nei prossimi anni, oltre il 50%, 5,2 miliardi, già nel triennio 2022-2024. “Stiamo vivendo tutti gli effetti della crisi climatica, sia quelli che si vedono come gli allagamenti sia quelli che non si vedono come la difficoltà di riscaldare i cicli termici che producono energia elettrica perchè si surriscaldano, la difficoltà di gestire le reti perchè ci sono black-out” ha spiegato Luca Dal Fabbro, vicepresidente Utilitalia, intervenendo all'evento “Prospettive gestionali di investimento nel cambiamento climatico” in occasione dell'assemblea generale di Utilitalia. “Questo – aggiunge – esige una nuova politica di, il paese potrebbe crescere diversi punti ...

... altri 66 grandi impianti potrebbero produrre ulteriori 1,1 miliardi di metri cubi d''. Il ... "Il comparto dellee quello agricolo, possono cooperare in maniera sempre più stretta per ...... come pure al settore dell'e dellein generale. La trasformazione del modello di business non ha riguardato solo queste due operazioni: Banca del Fucino ha scelto di puntare sulla ......si rilanceranno almeno i progetti comunali Le aspettative dei sindaci sono alte e lo stesso vale per leche gestiscono le reti. Nella classifiche delle città capoluogo in deficit di,...

Acqua, dalle utilities 10 miliardi di investimenti per contrastare gli ... Eco dalle Città

ROMA (ITALPRESS) – Dalle utilities 10 miliardi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. E’ quanto i gestori del servizio idrico investiranno nei prossimi anni, oltre il 50%, 5,2 miliardi ...Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici i gestori del servizio idrico investiranno nei prossimi anni 10 miliardi di euro, oltre il 50% dei quali (5,2 miliardi) già nel triennio 2022-2024 ...