Abolizione caccia | raccolta firme ad Avellino

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGrazie alla disponibilità della dottoressa Marianna Ricciardi, Deputata del Movimento 5 Stelle, giovedì 20 luglio 2023 presso Corso Vittorio Emanuele II ci sarà un banchetto diorganizzato dalla referente regionale di Cadapa (acronimo di Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente) ed attivista del Movimento 5 Stelle Sara Spiniello per i due quesiti referendari riguardanti la modifica parziale della legge 157 del 1992 (GU Serie Generale n 71 del 24.03.2023 ) permettendo cosi di abolire lain Italia e per l’abrogazione di una parte dell’articolo 842 codice civile al fine di vietare l’ingresso deitori nelle proprietà private (GU Serie Generale n.251 del 26.10.2022.). La referente ci dice: “Sono orgogliosa che la mia forza politica sostenga con fermezza ...

