Abodi | “Dobbiamo rendere accessibili a chiunque le strutture e gli impianti sportivi”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Questa è una ricorrenza speciale. La priorità ora va alle infra, non sempre accoglienti ee questo vale per le palestre, le scuole e per gli. Per questo, se vogliamo dare dignità all’appuntamento di oggi,abbattere tali barriere”. Così Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, durante l’incontro con gli Agenti Tecnici della Sezione Paralimpica del Gruppo Sportivo Fiamme Oro che si è tenuto presso la Sala Conferenze del Compendio del Viminale. “Tra poche settimane la costituzione ospiterà un passaggio che riguarda lo sport riconoscendo il valore educativo e sociale dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Noi ci evolveremo quando queste giornate speciali diventeranno normali. La funzione dello ...

Abodi: "Dobbiamo rendere accessibili a chiunque le strutture e gli ...

secondo Abodi "la priorità ora va alle infrastrutture" perché "non sempre sono accoglienti e accessibili a chiunque e questo vale per le palestre, le scuole e gli impianti sportivi. Per questo se ...«L'attività sportiva è uno strumento formidabile per prevenire la caduta in tutte le trappole della droga e delle altre dipendenze, dannose per la salute individuale e ...