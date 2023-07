Abbastanza diffusi i problemi Wind di oggi 17 luglio in Italia

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Attenzione17ainon certo trascurabili. L’operatore telefonico, in particolare, per il suo servizio mobile sta facendo registrare non pochi malfunzionamenti in questa prima parte di mattinata. In che tipologia di errori si imbattono i clienti del vettore? La linea telefonica annessa allo specifico servizio lavorerebbe secondo standard soliti in questo momento Lo stesso discorso non varrebbe invece per le funzioni di connessione di rete, almeno in alcune zone d’. Una prima analisi suisegnalati il 17: la rete non funziona in alcune aree Al momento di questa segnalazione, il servizio Down Detector mette in evidenza non un vero e proprio down dei servizi erogato dall’operatore ma piuttosto ...