A Settimo Torinese portati via di peso i lavoratori che protestavano

Dopo i presidi e i picchetti, i camion fermi all'esterno dei magazzini di Volpiano e, la presenza di altri lavoratori che chiedono di tornare a operare e il tanto discusso intervento della Polizia per spostare i manifestanti, prosegue la protesta dei lavoratori che ...... Maglione, Massello, Mathi, Mercenasco, Moncalieri, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo, ... San Secondo di Pinerolo, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scarmagno, Sciolze, Sestriere,...È quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina in via Cavaliere Tedeschi a, in provincia di Torino , dove da due giorni gli operai protestavano per le condizioni in cui sono ...

Settimo Torinese, sgomberati i lavoratori di Mondo Convenienza: «Noi, presi a calci» Corriere TV

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...L'esito dell'incontro in Prefettura a Torino tra Si Cobas, il colosso dei mobili low-cost e la società di lavoro somministrato Veneta logistic. Aperture su applicazione contratto logistica e "marcatem ...