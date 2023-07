A lezione di sicurezza in mare con i cani bagnini sulle spiagge di Anzio e Nettuno

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023)– U.P.A. (Uniti per l’Ambiente) ha come obiettivo principale la valorizzazione del nostro territorio e la difesa dell’ambiente ed ha già realizzato diversi progetti anche con altre Associazioni quali il Rotary Club Costa Neroniana di, il Comitato per la Difesa del Territorio, le Guardie Zoofile Armellino 92. Per questa estate 2023 U.P.A., Settore, ha organizzato un evento in collaborazione con la storica “Associazione Nazionale di Salvamento” di, presieduta da Fausto Onori, che forma ed addestra personale impegnato a vegliarenostre vacanze.“Papà ti salvo io” è il progetto che U.P.A. e l’Associazione Nazionale di Salvamento porteranno in quattro stabilimenti balneari del litorale anziate. Questo progetto si rivolge ai ...