“A letto sono tutte alte uguali” | l’orribile sessismo degli speaker Rai contro le tuffatrici

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel corso della mattinata di oggi, 17 luglio 2023, durante la finale dei Mondiali di trampolino femminile sincronizzato in onda su Rai Play 2, alcuni spettatori hanno presentato una denuncia rivolta ai telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi per aver divulgato commenti sessisti e stereotipati, riferiti proprio allein gara. Proprio in queste ore, durante la telecronaca, secondo quanto riportato da una mail inviata alla Rai per denunciare i fatti, i duehanno pronunciato lo slogan: “Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano”. Successivamente, nel corso delle riprese di alcuneche gareggiavano per l’Olanda, hanno espresso alcune critiche in merito al loro aspetto fisico: “Le olandesigrosse – ha dichiarato uno dei due – Come la nostra Vittorioso”, ha replicato il ...

"A letto sono tutte uguali". Le frasi dei telecronisti Rai Leonarduzzi e ...

