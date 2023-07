A Dimaro è arrivato Simeone Stasera Garcia incontrerà i tifosi con Juan Jesus e Gollini

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo l’arrivo di Anguissa, nella giornata di ieri, oggi a, dove il Napoli si trova in ritiro, èanche Giovanni. Il Cholito è sceso in campo, oggi pomeriggio, allo stadio Comunale, ricevendo l’abbraccio dei 1200presenti sugli spalti per assistere al primo allenamento della settimana. Tra domani e mercoledì, il gruppo squadra sarà al completo. Giovedì il debutto del Napoli con la prima amichevole contro l’Anaune Val Di Non (squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza). Un anno fa la partita finì 10-0 e ci fu il debutto di Kvaratskhelia con la maglia azzurra: il georgiano segnò una doppietta dando un anticipo di quanto avremmo visto in campionato. Contro l’Anaune giocheranno solo i calciatori che hanno iniziato il ritiro ada venerdì, per tutti gli ...

RitiroNapoli /FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando il ... E quasi verso la fine della seduta, èanche Aurelio De Laurentiis sul ...RitiroNapoli /FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando il ... Infatti, questo pomeriggio a Carciato èanche Giuseppe Pompilio , ex ...In attesa di Osimhen e Kvaratskhelia, la Val di Sole accoglie un altro campione d'Italia: dopo l'arrivo di Anguissa , ecco quello del Cholito Simeone . L'attaccante argentino èin giornata e nel pomeriggio, in occasione della seduta pomeridiana di allenamento, è sceso in campo accolto dal boato dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti dello stadio di Carciato. Il ...

Ritiro Napoli, a Dimaro è arrivato anche il Cholito Simeone! CalcioNapoli24

Le voci circolate nelle scorse settimane non erano campate in aria, e adesso arriva la conferma. Pompilio non ha seguito Giuntoli e continua a lavorare per il Napoli, il colloquio di oggi con il neo ...Aurelio De Laurentiis in questa nuova era partenopea ha aperto metaforicamente le gabbiette: gli uccellini non portano più notizie di mercato.