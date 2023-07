A 63 anni trova l’amore con un’app per single ricchi | “La mia fidanzata ne ha 25 | dicono che mi usa solo per i soldi Ma non è così”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Al cuor non si comanda. E Claudio Spilatro e Semie Atadja hanno preso alla lettera questo antico proverbio. 63lui e 25 lei, Claudio e Semie stanno insieme dal 2017, quando si sono incontrati su Seeking (progettata perbenestanti). Tra i due, nonostante la netta differenza di età – lei addirittura più giovane della figlia 34enne di Claudio – si è creata da subito complicità ehanno iniziato la relazione. Da allora la coppia ha viaggiato per tutto il mondo godendosi voli in prima classe, resort a 5 stelle e cene con chef privati. E proprio questo lusso, sommato ai 38di differenza – dopo che Semie ha iniziato a creare su TikTok contenuti che li ritraggono insieme – li ha portati ad essere nel mirino degli hater. Ma il proprietario del negozio Pelican Ski and Snowboard, del ...

...tanto che in molti si sono chiesti che fine abbia fatto oggi la persona che fino a pochifa ... Dopo aver provato a candidarsi tra le fila dei grillini alle regionali in Lombardia,la sua ...... una comunità ad alto contenimento che siin un quartiere romano, Monteverde, e accoglie 8 ... "A 18sono andata in Africa, in Kenya, subito dopo il liceo. Quell'esperienza mi ha segnato. Sono ...... casa madre del grande "festival diffuso" organizzato dalla rivista "Archeologia Viva" (Giunti editore) che da, dopo l'ampia selezione internazionale fiorentina,ospitalità in varie ...

Ottant'anni dalla stesura del "Codice di Camaldoli" Servizio Informazione Religiosa

Stava a camminando scalza insieme ai genitori sul lungolago di Lecco. Ha toccato con un piede un faro dell’illuminazione e ha preso la scossa.Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare ...