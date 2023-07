6 turisti soccorsi a La Maddalena dalla Guardia Costiera

(Di lunedì 17 luglio 2023) LA– 6italiani e stranieri sono stati salvati questa mattina dagli uomini delladi La. La comitiva, composta da cinque adulti e un ragazzo, si trovava su una imbarcazione nella zona di mare dell’Isola di Santo Stefano, davanti al portoco di Cala Mangiavolpe, quando ha urtato lo scafo con il basso fondale e ha iniziato ad imbarcare acqua. Immediatamente allertata, la sala operativa ha inviato sul posto la sua motovedetta Search and Rescue CP 870 che ha raggiunto in breve tempo l’imbarcazione e ha fornito assistenza tecnica al proprietario, oltre che coordinare le operazioni di soccorso. I 6 sono stati trasportati in porto a Cala Gavetta e si trovano in buono stato di salute. La Capitaneria di Porto di La...

