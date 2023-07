25 anni Corte Internazionale Penale | Boschi | “Teniamo accesa la speranza di giustizia”

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA – “Oggi sono intervenuta in Aula per i 25dall’istituzione della. All’indomani degli eccidi nella ex Jugoslavia e Ruanda fu una grande conquista unapermanente che potesse perseguire in modo costante autori di crimini terribili contro l’umanità, di guerra, genocidi. Ancora oggi l’unica alternativa alla legge del più forte e alla rassegnazione, è il diritto.ladi, rafforzando l’azione della”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la parlamentare di Italia Viva Maria Elena(foto). L'articolo L'Opinionista.

...(seppur con qualche giorno di ritardo rispetto ai competitor) si è messa in moto e alladi ... L'estroso calciatore francese, 36compiuti lo scorso 7 maggio, proviene da tre stagioni vissute ...I giudici dell'Altahanno concordato con l'Ima che non era legittimo chiedere ai cittadini ... Dopo cinqueinfatti il pre - settled status scade e per moltissimi cittadini Ue la scadenza ...Soltanto trent'di carcere (che si potranno ridurre coi noti meccanismi) : la sentenza non ha ... E torna alla mente uno scritto di Eutimio Ranelletti - presidente onorario delladi ...

Roma: convegno per i 25 anni della Corte penale internazionale ONU Italia

ROMA - "Oggi sono intervenuta in Aula per i 25 anni dall’istituzione della Corte Internazionale Penale. All’indomani degli eccidi nella ex Jugoslavia e ...La Corte di cassazione e quella Costituzionale nel 2015 hanno stabilito che non si possono obbligare le persone transgender a interventi chirurgici o terapie mediche se non le desiderano ...