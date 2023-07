23 anni di Libero! Feltri | Sallusti e Senaldi | Vi raccontiamo ciò che non sapete

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Libero festeggia i suoi primi 23. E per questa occasione speciale vogliamo fare un altro regalo ai nostri lettori. Dopo il podcast di Vittorio, “V per Vittorio” e l'appuntamento settimanale con “SuperSantos” di Fabrizio Biasin, ecco la tavola rotonda con il direttore editoriale Vittorio, il direttore responsabile, Alessandroe il condirettore Pietro, per raccontarvi storie, aneddoti e lo stile Libero di questi 23. Seguiteci!